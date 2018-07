FEDA sufraga els 50.000 euros de la il·luminació de casa Rossell d'Ordino

El Govern destaca que l’acció se suma a les obres recents al conjunt, per 300.000 euros

Casa Rossell, conjunt d’edificis que juntament amb la resta de l’herència familiar va passar a mans de l’Estat a mitjan anys no-ranta, llueix des d’anit com un dels símbols més visibles d’Ordino. Una il·luminació que posa en valor els edificis, situats al centre històric del poble i en els quals el Govern suma haver esmerçat uns 300.000 euros en els últims anys, uns diners destinats a la consolidació estructural dels bastiments. Això mentre dues llargues dècades després de rebuda l’herència encara no s’hagi decidit quin ús se’ls donarà.

De moment, l’antiga era, rehabilitada, així com els jardins, han estat emplaçaments per