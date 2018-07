Hugo Stuven presentarà al país la pel·lícula 'Solo'

El director Hugo Stuven visitarà divendres vinent el Principat per presentar al públic la pel·lícula Solo, una coproducció en què participa l’empresa andorrana Imminent, que dirigeix Josep Pozo. El film està protagonitzat per Alain Hernández i Aura Garrido i explica la peripècia d’un surfista que, després de patir un accident a Fuerteventura, va haver de lluitar per sobreviure durant 48 hores tot sol, amb el maluc fracturat i altres ferides. El relat està inspirat en fets reals.

Stuven participarà en una trobada que se celebrarà a la Massana (divendres vinent, a les 19.30 hores) en el marc d’una fira que inclourà