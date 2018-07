“Programar sempre el mateix va contra la divulgació cultural”

Les primeres jornades d’orgue ibèric faran ressonar a la massana un repertori de qualitat excel·lent, assegura el director artístic, tot i que encara poc conegut

Dilluns comença el primer Cicle d’orgue ibèric a la Massana, cinc dies de concerts, tallers i conferències que transitaran per segles de música de qualitat, tot orquestrat per Ignacio Ribas Taléns com a director artístic.



Expliqui’ns la filosofia del cicle. Per què s’ha posat en marxa, havent-hi ja un festival d’orgue estiuenc molt consolidat.

La idea va sorgir l’any passat, celebrant el desè aniversari de la construcció de l’orgue de la Massana. Ja feia anys que vèiem que té poc moviment i cal donar-li protagonisme perquè és una joia. Volíem aprofitar per donar a conèixer el repertori ibèric, no gaire conegut, però