L'Art Camp genera clons

Trenta artistes d’arreu del món, entre els quals dues joves del país, es donen cita novament a la trobada ordinenca

Trenta artistes plàstics, arribats de llocs propers però també països com el Camerun, Jordània, el Salvador o Afganistan, es donen cita a Ordino durant les dues properes setmanes. Participen en l’Art Camp, un esdeveniment organitzat per la comissió nacional andorrana per a la Unesco (Cnau) i que arriba a la sisena edició. Cosa gens fàcil, admet el secretari de l’entitat, Jean Michel Armengol, en un país on moltes propostes es queden en flor d’un dia.

L’Art Camp, així, Armengol no només el dona per consolidat, sinó que explica que està generant rèpliques en altres indrets: a Malta ja se celebra des