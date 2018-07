El violí de l'holandesa Lisa Jacobs sona a Engolasters

Sant Miquel d’Engolasters, a partir de les nou del vespre, serà avui escenari del segon concert del Cicle solidari de música i romànic, amb la violinista holandesa Lisa Jacobs protagonitzant aquesta nova cita en favor de la Fundació Ibo. Bach i Hindemith són dos dels compositors escollits per al repertori d’una vetllada que s’inscriu en les Nits d’estiu als museus.

Jacobs, que toca un Rugieri del 1683, ha actuat sota les ordres de directors com Mariss Jansons, Riccardo Chailly, Jurjen Hempel, Massimo Quarta o Toby Hoffman, i amb orquestres com l’Amsterdam Sinfonietta o la Filharmònica de Brussel·les.

La violinista va començar a