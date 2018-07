Electrònica x 2

“És complicat arribar i fer-te un lloc”, explica Sebas Díaz, que va recalar a Andorra fa prop d’una dècada i ara, ja ben introduït en l’ambient de l’electrònica nacional (una planta amb necessitat de molt de rec), recorda com “anava a punxar fent dit, del Tarter a Arinsal”.

Pel camí –el figurat, no el que feia en autoestop– es va trobar amb l’encampadà Aaron Comella, qui de jove, mentre estudiava biologia a Pamplona, va derivar cap als locals nocturns on punxaven música electrònica, fins esdevenir DJ resident en un i, anys després, tornar cap a Andorra i fer-se un forat en els que recorda com a anys daurats d’aquest estil musical al país, del 2000 al 2002, aproximadament, amb una munió de locals i públic per nodrir-los.

Un panorama que en els últims anys ha variat ostensiblement –“Va per modes, ara la gent tira cap a la música més