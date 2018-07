Ben al contrari del que cantava ja fa unes dècades Golpes Bajos, aquests semblen bons temps per a la lírica, si més no, al país. Acabada la Temporada, Jonaina Salvador insisteix: amb David Sanz i David Arrabal estrena avui recital de música i poesia a les Bons.

El conjunt monumental de les Bons serà escenari aquesta nit de l’estrella del projecte teixit per la soprano, el guitarrista i l’escriptor, Lorca no Falla, joc de paraules per a un espectacle que vol explorar la relació, les influències mútues, entre els dos grans creadors del segle XX. “Són dos artistes que es van conèixer bé i es van relacionar, així que el que volíem era posar-los junts i explicar de quina manera es van influir mútuament”, explica Salvador, que pretén així que la lírica estigui present més enllà dels tres espectacles de la Temporada Andorra Lírica, d’octubre a juny.