Punkers Love Georgie Dann

Punkers Love The 80’s van veure, en aquest Diari, que Georgie Dann actuaria a la festa major laurediana i de seguida es van postular per telonejar-lo: és el seu ídol. El comú els va “fer una cobra de manual” i ells van iniciar una campanya a Change.org.

Diu Santi Casas que com tot el que emprèn i tot el que envolta aquesta banda iconoclasta i gamberra, la moguda va en broma però també totalment de debò: aprofiten l’avinentesa per posar de manifest com el comú lauredià, amb tota la inversió que fa a la festa major, no deixa ni un raconet per a la música feta al país. D’això, en el fons, va la campanya a Change.org, que inicialment volia recaptar un centenar de signatures però en dos dies les ha superat de llarg. I sumant. “Ja sabem que no és vinculant per al comú, però sí

#1 un músic del país !

(28/06/18 12:32)