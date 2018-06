L'Sdadv posa a rodar l'engranatge per pagar 'royalties' als músics

Presenta als autors un model de contracte perquè gestionin els seus drets a través de l’entitat

Encara està tot “molt verd”, adverteix la coordinadora de la Societat de Gestió de Drets d’Autors i Drets Veïns (Sdadv), Anna Ubach, però just ara es posa en marxa tot l’engranatge que permetrà que els autors del país –o forans, si ho trobessin conve­nient– puguin gestionar els royalties a través de l’ens andorrà. Un procés que serà llarg i al final del qual l’entitat no posa data però que ha començat amb la convocatòria dels creadors per ensenyar-los el model de contracte –de moment, un esborrany sobre el qual poden proposar modificacions–.

L’Sdadv dona per aconseguit, segons Ubach, que aquells que

