De La Peixera a Cal Pal

Fa dies que està ocupada per l’obra d’Alfons Valdés, però La Peixera es va inaugurar ahir oficialment, inclosa a la nova xarxa expositiva que integraran espais privats com Cal Pal.

La Peixera, als baixos d’Art al Roc (antic CIAM), utilitza un local que fins ara “es veia brut i deixat”, va reconèixer la ministra de Cultura, Olga Gelabert. Així que no és estrany que el ministeri mirés amb bons ulls la demanda del La Xarranca, col·lectiu artístic que l’ha reconvertit en un espai útil, un aparador per a ells i un punt visualment més atractiu que aquell buit i humit.

La Peixera es converteix en una peça més d’una xarxa expositiva renovada, on les galeries que van tancant o estan pràcticament inactives (el futur de la Pilar Riberaygua és un misteri