Una pinzellada de cada

Diversitat de gèneres, del thriller a l’autoajuda, en l’abundant oferta de novetats editades al país per aquesta edició de Sant Jordi

Mesos de preparació a les llibreries, de rebre comandes, de preparar la ubicació al firal (en algun cas exigeix la contractació de personal) marquen una de les dates més importants per al sector editorial. Un anar amunt i avall sense parar durant setmanes que, confien els llibreters, avui tindrà la recompensa del públic atansant-se a triar un o més títols. N’hi haurà per triar i remenar, també entre l’abundant producció andorrana, que enguany desplega gèneres: del thriller policíac, Mort sota zero, de Ludmilla Lacueva, i Paradís d’ombres, de Núria Gras; a la reflexió en clau poètica, 82 dies d’octubre, de