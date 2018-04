Molt sorpresos, de pasta de moniato podríem aventurar, es van quedar ahir el cuiner Carles Flinch i la dietista Marta Pons en veure la quantitat de gent que s’atansava a La Puça (llibreria i espai gastronòmic) per assistir a la presentació de Fogons de salut, llibre que signen conjuntament i que és un intent per vetllar perquè la gent del país, o qui passi per aquí i se l’endugui com a record, gaudeixi d’una alimentació sana i equilibrada però saborosa. I ja, posats a oferir, amb preparacions aptes per als no iniciats, fins i tot per als absolutament ineptes a