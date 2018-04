Sant Jordi a les portes i el món del llibre prem l'accelerador

Dallerès va presentar poemari a Encamp i avui els toca a Flinch i Pons

Un llibre que és “un exercici de compromís i respecte”; un llibre “en forma de lament” per “l’ambient de tardor dels drets humans a Europa”. Així van definir el cònsol major encampadà, Jordi Tor­res, i el Raonador del Ciutadà, Marc Vila, Vuitanta-dos dies d’octubre, el poemari amb què Josep Dallerès va reaccionar als fets viscuts per Catalunya a partir de l’1 d’octubre, uns fets que serveixen a l’autor per encetar una reflexió que traspassa fronteres, per parlar “d’una atmosfera de minusvaloració quan no menyspreu dels drets humans arreu del món”, novament segons Vila. Els poemes –“o poema-riu”, va proposar– esdevenen