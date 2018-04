Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i els Cinemes Guiu

Proyecto Rampage El primatòleg Davis Okoye té un sòlid vincle amb George, l'intel·ligent goril·la que ha estat cuidant des que va néixer. Però quan un experiment genètic surt malament, aquest simi es converteix en una criatura embravida

Actualitzada 16/04/2018 a les 07:11

CINEMES ILLA CARLEMANY

Proyecto Rampage 18:15 20:30 22:45

Leo Da Vinci: Missió Mona Lisa 18:00

La tribu 22:00

Juego de ladrones 19:45 22:30

Campeones 17:30 20:00 22:30

Ready Player One 19:30 22:15

Peter Rabbit 17:45

El hijo de Bigfoot 17:30

15:17 tren a París VOSE 20:00



CINEMES GUIU

La tribu 20:00

Kilian Jornet. Path to Everest 22:15

Verano de una familia de Tokyo 20:00

Una razón brillante 22:15



CINECLUB DE LES VALLS

The Killing of a Sacred Deer 18 d’abril 21:30

Loving Vincent 2 de maig 21:30

Muchos hijos, un mono y un castillo 9 de maig 21:30

Nelyubov (Sin amor) 16 de maig 21:30

Handia 30 de maig 21:30

En la sombra 6 de juny 21:30

The Party 13 de juny 21:30



PEL·LÍCULES



-'Proyecto Rampage'

Dir.: Brad Peyton. Int.: Dwayne Johnson.

El primatòleg Davis Okoye té un sòlid vincle amb George, l'intel·ligent goril·la que ha estat cuidant des que va néixer. Però quan un experiment genètic surt malament, aquest simi es converteix en una criatura embravida.



-'Leo Da Vinci: Missió Mona Lisa'

Dir.: Sergio Manfio. Animació.

La millor amiga de Leo, Gioconda, té problemes. Decidit a ajudar-la, el jove geni té una idea emocionant i boja: trobar el vaixell pirata que es va enfonsar anys enrere prop de l'illa de Montecristo.



-'Juego de ladrones, el atraco perfecto'

Dir.: Christian Gudegast. Int.: Gerard Butler.

Un grup de lladres planeja robar els 120 milions de dòlars en efectiu que tots els dies es treuen de circulació i són destruïts per la Reserva Federal.



-'Campeones'

Dir.: Javier Fesser. Int.: Javier Gutiérrez.

Marco, un entrenador professional de bàsquet es veu, enmig d'una crisi personal, entrenant un equip format per persones amb discapacitat intel·lectual.



-'Ready player one'

Dir.: Steven Spielbert. Int.: Tye Sheridan.

La història se situa al 2045, quan el món està al límit del caos. La gent troba la salvació a Oasis, un univers expansiou de realitat virtual creat per un brillant i excèntric James Halliday.



-'Peter rabbit'

Dir.: Will Gluck. Animació.

Peter Rabbit no és un conill qualsevol. És un rebel que vesteix camisa blava i no porta pantalons. Peter viu amb la seva família i amics, un grup d’animals que inclou fins i tot a una guineu.



-'La tribu'

Dir.: Fernando Colomo. Int.:Paco León i Carmen Machi.

Virginia, netejadora de professió i streetdancer vocacional, recupera el fill que va donar en adopció: Fidel, un executiu que ho ha perdut tot, inclosa la memòria.