El 'mapping' de Santa Coloma, entre els principals projectes de Patrimoni Cultural

Es treballarà a Sant Climent de Pal, on es reformarà la instal·lació elèctrica i s'instal·larà la verge romànica a l'altar lateral de l'església

Actualitzada 13/04/2018 a les 17:15

Redacció Andorra la Vella

La posada en marxa del 'mapping' de l'església de Santa Coloma és un dels principals projectes del Departament de Patrimoni Cultural per a aquest 2018, que projectarà les pintures murals a l'absis i es podrà veure a partir del setembre. També es treballarà a Sant Climent de Pal, on es faran obres per pal·liar l'entrada d'humitats, es reformarà la instal·lació elèctrica i s'instal·larà la verge romànica a l'altar lateral de l'església. A més, Patrimoni Cultural té prevista la restauració dels emissors de Ràdio Andorra i l'inventari dels béns mobles de la Casa Rossell, una activitat que es va aturar fa anys i que ara es torna a adjudicar.

L'organització d'actes per celebrar l'Any Europeu del Patrimoni Cultural complementa els projectes principals per a aquest any. Entre les accions més importants destaquen la instal·lació de concerts de l'ONCA en edificis patrimonials i la celebració de les Jornades Europees del Patrimoni. També es realitzaran dues exposicions: una temàtica sobre el ferro, i l'altra sobre l'escriptor James Kirkup, resident a Andorra durant 30 anys, i que s'inaugurarà el pròxim 24 d'abril.