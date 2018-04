Com peixos amb sabates noves

A un espai envoltat de vidre –i no podem evitar la ironia sobre les contínues filtracions d’aigua que pateix l’edifici– li escau el nom de la Peixera. Els artistes es fan càrrec del local, tants anys buit, als baixos d’Art al Roc. Un acord amb el qual tothom guanya.

Un espai viu, permanentment il·luminat, una petita galeria d’art –on també s’hi podran fer presentacions, petits concerts, performances artístiques– substituirà el fins ara quasi fantasmagòric local del baix d’Art al Roc (antic Museu de l’Aigua). La iniciativa, del renascut col·lectiu artístic la Xarranca, que ha comptat amb el suport del ministeri de Cultura: uns 6.000 euros per a les obres d’adequació, incloent-hi les d’evitar que l’aigua continuï escolant-se –tasca aconseguida amb aprovat justet com han provat les pluges d’aquests dies, a jutjar per les taques d’aigua visibles al terra de l’interior–.

Com sigui, els artistes estrenen espai tan contents com peixos