Actualitzada 11/04/2018 a les 06:44

Ahir al vespre es va inaugurar al Palau de Gel l’exposició amb treballs de la primera edició de l’Art Camp. Després d’un mes i mig, la mostra començarà a circular per sales cedides per tots els comuns. L’objectiu és que cada any es puguin veure les obres de totes les edicions de la trobada artística internacional, de la qual ja se n’han celebrat cinc edicions.