Col·laboració de l'ENA amb el Teatre Nacional de Catalunya i el festival Grec Els directors artístics de l'ENA i la ministra Gelabert presenten la nova temporada de teatre en roda de premsa SFGA

L'escena Nacional d'Andorra (ENA) ha presentat les produccions que es representaran entre el maig del 2018 i el primer trimestre del 2019, en una roda de premsa. L'ENA col·laborarà en aquest període amb el Teatre Nacional de Catalunya, el Grec festival de Barcelona, el Temporada Alta de Girona i amb la companyia catalana MacGregor Teatre en la producció d'espectacles. La plataforma de les arts escèniques té com a objectiu donar sortida al panorama teatral del país a través d'aquestes sinergies amb productores i institucions catalanes.

Respecte al finançament, l'ENA ha anunciat que el Govern ha augmentat la subvenció de 32.000 a 50.000 euros i el comú de La Massana farà una aportació de 10.000 euros. L'entitat també rebrà 10.000 euros de Crèdit Andorra i el comú de Sant Julià serà aportarà l'equip logístic del seu departament de producció. Els responsables de l'escena nacional també han indicat que s'està tancant un acord de col·laboració amb el comú d'Andorra la Vella pels espectacles de teatre infantil.

Les propostes presentades abasten diferents tipologies com la comèdia dramàtica, la comèdia thriller i el thriller de ciència ficció. També es preveu l'estrena de dues produccions, cent per cent andorranes, un espectacle familiar de caràcter pedagògic i una lectura dramatitzada. La primera proposta és un espectacle familiar de dansa-teatre, sota el títol "De quin color és un petó", dirigit per Mònica Vega. El segon projecte presentat avui es produirà amb coproducció amb l'Escena Nacional d'Andorra, Grec Festival de Barcelona i La Banda. Es tracta de la comèdia dramàtica "Muda", dirigida per Mercè Vila i interpretada per Jordi Rico, Maria Lanau i Gloria Sirvent.

Pel que fa a la comèdia thriller "Les cigonyes vénen de Tailàndia", coproduïda per l'Escena Nacional d'Andorra i Els McGregor Teatre, estarà dirigida per Blanca Bardagil i interpretada per Laura Riera, Boris Cartes, Lara Correa i Xavier Alomà. Per la seva banda, Raimon Molins i Alfons Casal dirigiran el projecte "Alba, el jardí de les delícies", un thriller de ciència ficció interpretat per Carme Elías i Lluís Marco i la participació d'una actriu andorrana pendent de confirmar. La coproducció va a càrrec de l'Escena Nacional d'Andorra, Atrium, Teatre Nacional de Catalunya i Temporada Alta de Girona. Finalment el primer trimestre del 2019, l'Escena Nacional d'Andorra estrenarà a l'Arxiu Nacional d'Andorra la lectura dramatitzada "Isabel Sandy" amb actors i actrius professionals, semiprofessionals o amateurs del país, amb un càsting de caràcter obert.