Rozalén: com tornant a casa

L’èxit mediàtic és capriciós. Arriba quan arriba. Si arriba. En el cas de María de los Ángeles Rozalén Ortuño s’ha presentat després que la cantant s’hagi ‘patejat’ molts escenaris. A Andorra avui arriba, per dir-ho així, per la porta gran. Però no és el primer cop.