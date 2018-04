Actualitzada 03/04/2018 a les 06:41

Fins al 29 de maig està oberta la votació per al premi especial del públic que inclou la convocatòria dels Max de teatre, organitzats per la Fundació SGAE. Uns guardons en què competeix una coproducció andorrana, Heliceo, concert per a sis ventiladors i un sol pilot, en la categoria de millor espectacle revelació. A banda, el muntatge també està codirigit per Ester Nadal.