Desfilada de saxo, de Quatuor Morphing a Vincent David

Actualitzada 29/03/2018 a les 07:03

Redacció Andorra la Vella

Vincent David, una de les màximes figures del saxo i un habitual del Sax Fest (de l’escenari i de les classes magistrals) va protagonitzar el concert d’anit al Centre de Congressos. Va interpretar, acompanyat al piano per Takahiro Mita, dues sonates per a violí, amb arranjaments per a saxo, de César Franck i Maurice Ravel.

I de Mozart a Piazzolla i el mític Libertango, passant per Mendelssohn i un parell de temes molt populars: Tu vuo fa l’americano , de Renato Carosone, i un tema de Charles Aznavour, els Quatuor Morphing van entusiasmar el públic la nit de dimarts. Durant la tarda havia debutat Francisco Rusillo, el guanyador del concurs de solistes de l’edició passada. Va presentar el joveníssim músic un projecte molt personal, La Métamorphose, concebut inicialment en el marc del màster Musique, Interprétation et Patrimoine a la Universitat de París-Saclayi el CRR de Versailles, amb el suport precisament de Vincent David. Un recorregut per la música francesa del segle XX, de Debussy i Ravel a Boulez i Mantovani.