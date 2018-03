Actualitzada 28/03/2018 a les 06:59

LA PROPOSTA:



-'Xiao Xia, art xinès a Art al Roc'

Xiao Xia, pintor originari de Nanjing, capital del sud de la Xina, és la primera vegada que exposa al Principat. Amb una llarga trajectòria i influències múltiples, Xiao Xia crea, sovint amb una economia de mitjans, obres sòbriament subtils: un art que podria semblar que és evident però que amaga una construcció d’imatges enigmàtiques, un corpus artístic. L’obra de Xiao Xia és el reflex de la personalitat complexa de l’artista, un creador a vegades discretament excèntric que ha dedicat la seva vida a la recerca constant d’un nirvana.

Art al Roc

Escaldes-Engordany.



INFANTIL:



-'Bibliovacances'

Contacontes Contes verds i blaus (per estimar més el nostre planeta), a càrrec de La Minúscula, en el marc de les Bibliovacances de Pasqua. Cal fer reserva prèviament.

Biblioteca Comunal Universitària (17 hores)

Sant Julià de Lòria.



MÚSICA:



-'Sax Fest'

Concert de Vincent David, en el marc del sisè Andorra Sax Fest, un concert gratuït i que posa el punt final a la jornada de concurs dels solistes. Amb entrada lliure.

Centre de Congressos (21 hores)

Andorra la Vella.



EXPOSICIONS:



-'Una ullada a l’art de Portugal'

Del romanticisme a l’abstracció passant per altres moviments com ara el naturalisme, l’art del retrat o el modernisme: l’exposició Art a Portugal ofereix a Sant Julià de Lòria un repàs panoràmic al patrimoni artístic portuguès des de meitat del segle XIX fins al segle XX. L’exposició es presenta com una finestra oberta a la pintura portuguesa d’entre el 1850 i el 1960 amb 42 obres d’artistes com ara Adriano de Sousa Lopes, Francisco Metrass, João Vaz o Columbano Bordalo Pinheiro. Les obres pertanyen al Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado (Mnac-MC) i a la Casa Museu Anastácio Gonçalves, de Lisboa.

Fins al 25 de maig, al Museu del Tabac.



-'Col·lectiva ‘El petit format’'

Tercera edició de la mostra col·lectiva El petit format, que aplega prop d’un centenar d’obres d’artistes amateurs del Principat. És una iniciativa de l’Escola d’Art laurediana posada en marxa amb l’objectiu de crear un vincle vertebrador entre totes les escoles d’art del país. S’hi poden veure fotografies, talles de fusta o ceràmiques, així com obres realitzades amb tècniques com el socarrat. El nexe d’unió de totes elles són les seves petites dimensions.

Vestíbul del Centre Cultural i de Congressos Lauredià

Horaris: dissabte de 10 a 13 hores.

Sant Julià de Lòria. Fins al 8 d’abril.



-''Allées et venues', al Thyssen'

Amb Allées et venues. Gauguin i quatre segles de camins en l’art, el nou equipament escaldenc presenta la segona exposició, un recull de 22 obres per fer una ullada panoràmica a 400 anys en la història de l’art a partir de les teles de la col·lecció de Carmen Cervera. Són 22 paisatges que comparteixen mateix eix vertebrador: el camí, com a element físic i com a símbol de recorregut i trajecte. Les teles formen un calidoscopi des d’on es podran observar diferents tècniques, visions del món i maneres de fer: pintura holandesa, italiana, francesa, alemanya, americana i catalana, entre d’altres. També diferents estils, des de les vedute de Canaletto, fins al costumisme americà, passant pel modernisme, impressionisme, post impressionisme i l’expressionisme, amb figures immortals de la història de l’art com Gauguin, Pissarro, Cannaletto, Birch, Heckel, Münter o Nolde.

Museu Carmen Thyssen Andorra

Escaldes-Engordany.

Horaris: de dimarts a dissabte de les 10 a les 19 hores. Diumenges, de 10 a 14 hores.

Fins al 10 de setembre.



-'La casa Rossell. Una mirada interior'

Documentada des del segle XV, la Casa Rossell d’Ordino és una de les més importants d’Andorra, ja sigui des del punt de vista econòmic com des del polític. Al marge de ser un dels grans propietaris del país, la família Rossell compta amb personatges públics importants, entre els quals destaca Antoni Fiter i Rossell (1706-1748), redactor del Manual Digest. La mostra se centra en diversos àmbits de la vida de la família Rossell representats simbòlicament pels objectes i organitzats per escenografies temàtiques (la riquesa i les propietats, la vida domèstica, la vida social i cultural, etcètera).

Era del Raser. Baixos del Museu Postal

Ordino.

Fins al setembre del 2018.



-'Rosa Mujal'

Dibuix i literatura, traços i paraules conformen el nou projecte artisticoliterari que protagonitza Rosa Mujal, acompanyada per Girasol Blanco. Mujal mostra els esbossos d’aquesta producció conjunta que gira al voltant de les relacions entre mares i fills, a través de la pintura i la literatura. Blanco escriu els textos –“dels teus cabells agafo la vida”– que serveixen a Mujal com a punt de partida de les seves creacions pictòriques, que no són, puntualitza la pintora, il·lustracions. El projecte complet, a final d’any.

AnyósPark

La Massana.

Fins al 30 d’abril.



-'Encamp: imatges del Carnaval’

Retrospectiva d’un acte anomenat Carnaval que a Encamp és i serà immortal, un recull d’imatges i vídeos realitzat per Lluís Dejuan i Ruben Calvo que narra l’evolució del Carnaval d’Encamp i que pretén ser, segons els artistes, “un homenatge a una de les festes tradicionals més arrelada i estimada al poble encampadà”. Tanmateix, l’exposició es complementarà amb una trentena d’imatges antigues del Carnaval d’Encamp, recopilades per Dejuan, i amb material que utilitza la comissió de festes durant les representacions més tradicionals, com són el Ball de l’ossa o Els Contrabandistes.

Sala d’exposicions del comú d’Encamp.

Horaris: de dilluns a dijous de 8 h a 17.15 h i divendres de 8 h a 15 hores. Fins al 6 d’abril.