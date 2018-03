Mostra del fotògraf de Mauthausen al CAEE

La sala escaldenca exposa un recull 132 fotografies que Francesc Boix va realitzar mentre era presoner al camp nazi i un cop va ser alliberat

L'exposició 'Més enllà de Mauthausen' recull 132 reproduccions en blanc i negre del treball del català, Frances Boix, conegut com el fotògraf de Mauthausen, que es poden veure al CAEE. Boix es va exiliar després de la guerra civil espanyola i fou empresonat pels alemanys el juny de 1940. La seva formació va fer que fos destinat al departament d'identificació del cap nazi, on va immortalitzar els presoners realitzant treballs forçats, les celebracions dels militars, però també escenes quotidianes de l'horror nazi. Boix va aconseguir sostreure en secret del camp uns 20.000 negatius que van esdevenir proves als judicis de Nuremberg i Dachau. La retrospectiva també mostra el treball de Boix com a reporter després de ser alliberat del camp l'any 1945. L'exposició es pot visitar del 22 de març fins al 19 de maig al Centre d'Art d'Escaldes-Engordany