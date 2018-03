Escaldes: 40 anys, 40 propostes

Sergio Dalma s’afegeix als concerts de gran format, que obre Ara Malikian el dia 25 ja amb les entrades exhaurides

Sergio Dalma –que va fer un do de pit a Escaldes omplint de gom a gom el Prat del Roure, on es van aplegar unes 1.900 persones el 2011– i Ara Malikian –programat per al dia 25 i que ja ha exhaurit les entrades– són dues de les figures més mediàtiques del cartell de propostes culturals amb què Escaldes-Engordany commemorarà els 40 anys de la creació de la parròquia. Dues apostes segures a les quals s’afegirà un tercer concert de volada –intèrpret francès– però que en no estar encara tancat la cònsol, Trini Marín, i el conseller de Cultura, Salomó

#1 john

(16/03/18 08:15)