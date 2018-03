Ara Malikian, segona ronda

El violinista recalarà diumenge 25 al Prat del Roure, en un concert orquestrat per a tots els públics, a les set de la tarda

Explica el conseller de Cultura escaldenc, Salomó Benchluch, que les entrades del concert que Ara Malikian va oferir el gener de l’any passat a l’Auditori Nacional van desaparèixer amb tanta celeritat (a penes 48 hores) que ell mateix va fer tard. No és per rescabalar-se a si mateix, puntualitza a la broma, que posarà el violinista espanyol d’origen libanès a l’escenari del Prat del Roure el proper diumenge 25. Però sí que presumeix que hi va haver més gent que es va quedar sense entrada i que probablement molts dels que van assistir al concert es van quedar amb ganes