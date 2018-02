Decisió ridícula, art indignat

“Em sembla indignant!” L’artista andorrana Fiona Morrison s’enfeinava ahir a compartir i recompartir articles a les xarxes socials per protestar contra la decisió de retirar l’obra de Santiago Serra d’ARCO. Estupor manifestada per altres creadors del país.

’art ha de ser crític i per tant ha de ser lliure”, manifestava l’artista i comissària Joana Baygual, precisament des del recinte que acull la fira artística madrile-nya, on va protagonitzar una performance amb el col·lectiu d’artistes dones La Caja de Pandora. L’acció tenia com a objectiu expressar la necessitat de visibilitat del col·lectiu artístic femení, però només algun mitjà se’n feia ressò, en format de fotonotícia, perquè el gruix de la informació estava dedicat a la censura de l’obra de Sierra. Molt paradoxal tot plegat, recordava amb perplexitat Baygual, perquè precisament l’argument esgrimit pels responsables de la decisió va