“Jo no mato ningú fent humor i per això mai no pot ser delicte”

L’actor català torna a trepitjar sòl andorrà, amb ‘ossos’. assegura que seguirà fent “bufonades” sense por a la censura. Això després de declarar davant el jutge per uns tuits

Toni Albà (Vilanova i la Geltrú, 1961) porta pràcticament quatre dècades treballant per escenaris i platós, so­bretot com a humorista. Dijous inaugura la 52a Temporada de Teatre al Claror, amb Ossos: text de Sergi Pompermayer i Fermí Fernàndez per donar-se la rèplica. Però, tal com van les coses avui dia, es comença parlant de teatre i, és clar, s’acaba immers en la situació política. Entre altres raons, no sols perquè l’actor s’hagi manifestat activament en favor de la independència de Catalunya, sinó perquè un seguit de tuits li van reportar problemes amb la justícia, una causa encara pendent, explica en

#2 pfff

(21/02/18 16:23)



#1 Yuyi

(21/02/18 10:34)