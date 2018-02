“Una dictadura llarga i subtil deixa pòsit, llavors que germinen”

L’escriptor torna a la càrrega amb ‘El sindicat de l’oblit’, nova entrega de la ucronia iniciada amb ‘els ambaixadors’, amb Franco mort en un atemptat. o potser no

Albert Villaró (la Seu d’Urgell, 1964) es troba aquests dies en plena “depressió postpart”. L’autor ironitza sobre l’etapa que viu un cop enllestit el llibre. El sindicat de l’oblit (Columna) arriba a les llibreries. Segona part d’Els ambaixadors, torna a situar mossèn Farràs en una Espanya que no ha patit quaranta anys de dictadura franquista, on hi ha una Catalunya amb Estat propi. Però la vida així tampoc és de color de rosa.



Però comencem per ‘Obaga’, amb reedició per Columna i en castellà per Destino. Una obra amb recorregut, oi?

Sí, ja té quinze anys i sempre ha gaudit de certa