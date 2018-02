L'estrany cas del timoner

El barceloní Francisco Ronda Galiana era el timoner del Ciudad de Tarragona, vaixell que va evacuar un grup de nens de la República cap a la Unió Soviètica el juliol del 1938. Darrere la seva pista s’ha posat a treballar Claude Benet, novament en funcions d’historiador de l’Andorra del període de la Segona Guerra Mundial i la contesa civil espanyola. Per què? Perquè li han arribat –per segones i terceres fonts– notícies del pas d’aquell home pel Principat, el 1940, i l’olfacte l’avisa que hi podria haver alguna història sucosa. O, si més no, una nova peripècia per afegir al