“Marxar cap a casa sentint que no som productius genera ansietat”

Com David contra Goliat o un quixot contra els molins, s’ha proposat ensenyar-nos a no ‘procrastinar’ i ser organitzats i productius.

Agustín Peralt, doctor en administració i direcció d’empreses, presentarà dijous, a l’Art Hotel, Lidérate (Plataforma editorial), el llibre en què, promet, presenta el mètode “definitiu” per ser treballadors més productius.



A saber com i quan fer les nostres tasques no hauríem d’estar ensenyats des de l’escola?

El meu enfocament és justament el contrari: el món s’ha tornat tan complex, sobretot amb les noves tecnologies, que cada cop és més necessari que ens formem per saber organitzar-nos. Necessitem fer introspecció, saber quan treballo millor o pitjor i què em roba el temps.



Els adults hem de saber diferenciar devoció i obligació.

Però la naturalesa humana

#1 Ferran

(13/02/18 10:33)