Andorra la Vella recupera el Festival de Pallasses

La trobada costarà 20.000 euros i tornarà a tenir la col·laboració de Pepa Plana

Actualitzada 08/02/2018 a les 19:01

Redacció Andorra la Vella

El comú d'Andorra la Vella torna a celebrar el Festival Internacional de Pallasses després de nou anys. L'edició d'aquest any serà una versió més reduïda i tindrà un pressupost de 20.000 euros que queden lluny dels 120.000 que s'hi destinaven en edicions anteriors, segons ha explicat el cònsol menor, Marc Pons, en la presentació avui de la Temporada de teatre que organitzen conjuntament amb Sant Julià.

El festival serà del 3 al 5 de maig al Teatre Comunal i per fer la programació el comú comptarà de nou amb Pepa Plana per aconseguir la participació de les millors professionals internacionals, ha destacat Pons.

Respecte la Temporada de teatre, els responsables de cultura de les dues corporacions han destacat que s'aposta per la comèdia. La primera obra que es representarà serà Ossos, el 22 de febrer a Sant Julià, amb Fermí Fernàndez i Toni Albà, i entre les més destacades figura Cyrano, de Lluís Homar, que arribarà a l'Auditori Claror el 18 d'abril. El comú lauredià destina 30.000 euros a la Temporada i el de la capital té una dotació de 20.000 euros per cobrir la programació teatral.