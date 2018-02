La novel·lista valenciana biografia l’adolescència d’una dona real, Ros Perea, i en el seu nom donarà la meitat del premi a la recerca científica

Ros Perea avui té 47 anys. Als quatre va superar un càncer que deixaria empremta al seu cos, marcant els anys d’adolescència. Muriel Villanueva (València, 1976) recupera la seva història a Rut, sense hac, novel·la que acaba d’endur-se la setena edició del Carlemany per al foment de la lectura, premi atorgat per un jurat que integren joves estudiants, amb el suport d’un consell lector format per docents dels tres sistemes educatius i les escriptores Maria Carme Roca i Verònica Sánchez Orpella, guanyadora també aquesta última del guardó, en l’edició del 2014. El llibre, que serà publicat per Columna, sortirà al