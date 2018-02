Actualitzada 06/02/2018 a les 06:48

El comú d’Escaldes-Engordany convoca la cinquena edició del concurs Talentejant, per a joves creadors. Enguany, amb la novetat que s’editarà un catàleg per facilitar als artistes donar-se a conèixer. Des d’ahir està obert el termini per inscriure’s a l’edició d’enguany, que pretén aglutinar el talent escènic i musical dels joves del país de 12 a 30 anys.