Andorra Lírica apropa l'òpera a l'escola de Meritxell

L’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (EENSM) i l’associació Andorra Lírica signaran un acord de col·laboració per fomentar l’aprenentatge musical a través d’un projecte pedagògic vinculat a l’òpera. D’una banda, els usuaris dels tallers de música de l’EENSM podran assistir a les òperes programades a la temporada d’òpera i, de l’altra, la fundadora d’Andorra Lírica, Jonaina Salvador, impartirà algunes classes de cant als usuaris interessats en aquest estil musical, que són una vintena. A més, per a la representació de l’òpera Elisir d’amore –els dies 27 i 28, al Claror– s’activarà una fila zero en benefici de l’escola. El termini