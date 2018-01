De Coixet al cinema de factura juvenil

La nova temporada arrenca demà, amb ‘La librería’, i cedeix espai a films d’Ull Nu i Picurt

El món dels llibres, abordat en la novel·la de Penélope Fitzgerald adaptada per Isabel Coixet obre demà, a La librería, la nova temporada del Cineclub de les Valls. Com sempre, al Teatre Comunal d’Andorra la Vella a partir de les 21.30 hores i amb projeccions en versió original subtitulades. Un cartell que en aquesta ocasió cedeix un espai per al cinema jove, el que es va presentar en el marc del Festival Ull-Nu o al Picurt, la mostra de cinema de muntanya dels Pirineus.

Per al mes de gener el Cineclub programa tres pel·lícules més, els tres dimecres següents. El 17