La subvenció i el dit de Montoro

“És qüestió de voluntat política, estem esperant que Montoro aixequi el dit”, diu Teresa Cabanes, presidenta del Centre de la Cultura Catalana, on segueixen en una espera quasi angoixant per saber si cobraran la subvenció del 2017 i podran fer programació enguany.

omés un petit alleujament han rebut els responsables del CCC: passat el 31 de desembre sense haver percebut l’import de la subvenció, des de la Generalitat els han assegurat que l’opció de cobrar no s’ha extingit automàticament, com es temien, sinó que encara hi ha opcions. Però poca cosa més. La subvenció del departaments d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors de la Generalitat –pràcticament els únics ingressos del centre, quotes dels socis a banda– no es va abonar perquè justament la setmana que hauria tocat fer-la efectiva va ser la de la intervenció de l’Estat espanyol sobre els comptes de