El Museu del Tabac acomiada un any amb rècord de visitants

Actualitzada 03/01/2018 a les 06:52

Redacció Andorra la Vella

Un total de 20.045 persones van passar per les instal·lacions del Museu del Tabac al llarg del 2017, un any de rècord, segons els responsables de l’equipament, amb un increment de més del 39 per cent respecte de l’any anterior, quan va aplegar 15.130 visitants. En els 14 anys que fa que és obert unes 150.000 persones han creuat les seves portes, en una línia ascendent de visites des de la inauguració. Des del museu consideren que l’augment de públic té lloc en bona part per l’oferta d’exposicions temporals: set en total al llarg de l’exercici passat, amb l’última, Imatges per tocar, encara oberta fins a final de mes. Per això anuncien una ampliació de la superfície de la sala on s’ubiquen de fins als cent metres lineals expositius.

El museu modifica els horaris, que fins al juny seran de 9 a 18.30 hores de dimarts a divendres; dissabte de 10 a 20 i diumenge de 10 a 14.30 hores.