Actualitzada 27/12/2017 a les 07:14

Encara queden dues funcions del muntatge d’enguany de Els Pastorets, estrenat ahir, programades per al dia de Reis i diumenge dia 7, en ambdós casos a les sis de la tarda i, com és habitual, a l’auditori Claror. L’obra, representada per un nombrós grup d’actors amateur, està dirigida enguany per Juanma Casero, en col·laboració amb Irina Robles.