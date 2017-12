Últimes cites temàtiques amb 'Escenaris' al Thyssen

El 14 de gener s’acomiadarà l’exposició Escenaris. De Monet a Estes, la mostra inaugural del Museu Carmen Thyssen Andorra, que durant un mes romandrà tancat per instal·lar la nova proposta, Allées et venues, una exhibició on es desplegaran 22 obres entres les quals una de les més emblemàtiques de Paul Gauguin i peces de Canaleto, entre altres noms representatius de l’art pictòric.

De moment, però, queden encara unes setmanes per visitar Escenaris, amb tres opcions per assistir als recorreguts temàtics guiats dels diumenges al matí, una experiència que va començar al setembre i que s’allargarà fins al mateix dia 14 de