Demanen una ordre d'allunyament per als autors del frau arqueològic

Els mossos insten a una mesura pionera en delictes contra el patrimoni per als venedors de la suposada destral de Juberri

L’ordre d’allunyament és una mesura habitualment aplicada en casos de delictes sexuals o maltractaments, però en aquesta ocasió, i per primer cop, els Mossos han demanat que s’apliqui en un delicte contra el patrimoni. La decisió la té el jutge, però de prosperar, els dos germans d’Amer detinguts a l’estiu per espoli de jaciments i vendre material que suposadament procedia d’excavacions arqueològiques a Catalunya i Andorra no podran acostar-se a un jaciment. La finalitat, mantenir-los allunyats del lloc on podrien cometre un delicte, expliquen des de la policia catalana, que insta així a una mesura pionera en aquest àmbit.

