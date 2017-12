El Museu del Còmic comença la temporada amb 'Fanhunter: Drácula', sèrie de Cels Piñol

Actualitzada 21/12/2017 a les 07:07

Redacció Andorra la Vella

Fanhunter: Drácula ha gaudit d’un increïble protagonisme aquest any. La sèrie, creada per Cels Piñol i Chema Pamundi ara fa vint-i-cinc anys, es va convertir en còmic oficial de l’edició passada del Festival de cinema fantàstic de Sitges, en què precisament el més emblemàtic dels vampirs era el leitmotiv de la 50a edició del certamen. Ara aquesta història d’humor, terror i ciència-ficció arriba a la Massana, per obrir la temporada al Museu del Còmic. Inaugurada ahir al vespre amb presència de Piñol, es podrà visitar fins al 3 de febrer. L’exposició desplega originals –un bé tan preuat i, per tant, tan escàs, en aquests temps digitals, va ironitzar l’autor barceloní en una entrevista prèvia amb el Diari– i diversos articles de marxandatge, un sector en què Piñol s’ha mostrat com tot un mestre. La mostra és una versió ampliada i personalitzada per a la sala massanenca de la que ja va passar per Sant Sebastià amb motiu de l’últim Festival de cinema de terror celebrat a la ciutat basca.

Piñol és un historietista i dibuixant que ja ha passat pel saló la Massana Còmic, al qual enguany serveix de preludi, una trobada amb els lectors que l’autor lloa per la proximitat que permet establir entre els creadors i els seus lectors.

Piñol arriba en aquesta ocasió a la Massana en un moment de plena maduresa i el vent a favor, publicant obres a Gigamesh, per als còmics; Devir, on surten al mercat els jocs –algun d’ells, per cert, es presenta en primícia en aquesta proposta massanenca–, i Panini Còmics, editora de les novel·les del barceloní. Piñol reflexiona que una de les claus de l’èxit assolit en una ja extensa trajectòria és que ell mateix és un fan del món del còmic, cosa que probablement li permet connectar amb els interessos del lector.