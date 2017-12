Actualitzada 20/12/2017 a les 07:15

L’estudi del notariat públic a Andorra des del segle XIII fins al XV, un treball presentat per Giacomo Floris, rep la beca Cebrià Baraut, gestionada per l’Arxiu Nacional. Ensenyament adjudica l’ajut de recerca a Xavier Campillo per a la creació d’una xarxa pública de camins històrics. La Lídia Armengol, deserta.