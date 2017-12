Uns 250 alumnes de l'Institut de Música protagonitzaran dimarts l'audició nadalenca

Actualitzada 17/12/2017 a les 07:18

Redacció Andorra la Vella

Prop de 250 alumnes de l’Institut de Música (té uns 370 matriculats) prendran part en l’audició de Nadal que tindrà lloc dimarts vinent, a les sis de la tarda, al centre cultural la Llacuna. Posteriorment, dijous, també hi haurà alumnes de l’IM que, acompa­nyats per participants en les aules de teatre i dansa del centre cultural la Llacuna (on hi ha matriculada una llarga vuitantena d’alumnes), representaran una actuació al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, a les set de la tarda.

Dimarts, els joves intèrprets actuaran sota la direcció de Jordi Albelda. Una proposta amb tretze actuacions de cant coral, grups de flautes, de pianos, un duet de violoncel i piano, un quartet de corda i l’orquestra de l’Institut de Música. Interpretaran clàssics nadalencs i versions de peces de jazz i clàssica.

Dijous també hi haurà música, en un espectacle que comptarà amb els textos originals, la dramatúrgia i coordinació de Pere Tomàs. També hi ha participat el compositor i intèrpret Lluís Casahuga, professor de l’IM, amb la composició de la banda sonora del pròleg. El muntatge –amb música, teatre i dansa– s’articula al voltant d’una història que passa en un desembre congelat, on un sensesostre roda pels carrers cercant refugi per a la nit. El troba en unes caixes de cartró amuntegades en un carreró i, des d’aquí, aconsegueix esmunyir-se a l’interior d’un edifici que sembla que està abandonat. Per descomptat que s’endurà més d’una sorpresa, perquè no debades és Nadal.

També dijous vinent se celebrarà l’audició de Nadal dels alumnes de l’escola de música de les valls del nord, que dona servei a la Massana i Ordino i està dirigida per Jordi Barceló. Serà al teatre de les Fontetes a partir de les sis de la tarda.