Una dotzena de joves intèrprets participen en el concert 'Tàndem Joves da Camera'

Actualitzada 15/12/2017 a les 07:07

Redacció Andorra la Vella

La Jove Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra (Jonca) oferirà per tercer any consecutiu el concert Tàndem Joves da Camera, que s’emmarca en el cicle Jonca Bàsic i en el qual participaran onze joves músics d’Andorra, deu dels quals és la primera vegada que hi participen. Organitzada pel Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà, l’actuació tindrà lloc demà, a partir de les 19.30 h, al vestíbul del Consell General d’Andorra. La jove formació tocarà sota la direcció de Jordi Coll, que actua també com a tutor.

Els joves intèrprets oferiran al públic un programa sense inter­rupcions en què pujaran a l’escenari Jordi Carro, Judit Badia, Luis Dodard, Paula González de Alaiza, Èlia Reinoso, Diego Galdón, Roland Moles, Sofia Stevens, Carmen Mascarell, Anna Cruz i Estela Berloso, en diferents formacions.