El concurs per a joves artistes vol incentivar la participació

Actualitzada 13/12/2017 a les 07:08

Agències Andorra la Vella

El VIII Concurs d’arts plàstiques per a joves que organitza el ministeri de Cultura s’amplia a la franja d’edat que va entre els 14 i els 17 anys, tant per incentivar la participació com per “involucrar els joves” i potenciar que puguin sortir futurs artistes, va apuntar el coordinador de Polítiques de Joventut i Voluntariat, Agustí Pifar­ré, en la presentació de la convocatòria. A més, la dotació passa dels 4.000 als 6.000 euros.

Hi haurà tres categories, de 14 a 17 anys, de 18 a 22 i de 23 a 29 anys, i les obres que es podran presentar seran de temàtica lliure de qualsevol disciplina o tècnica vinculada a les arts plàstiques o a la creació. Els treballs s’hauran de lliurar entre el 16 i el 27 d’abril al departament de Joventut i Voluntariat del Govern i, posteriorment, les obres es podran veure en una mostra itinerant per totes les parròquies. L’objectiu dels convocats és incrementar la participació.