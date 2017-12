Els Petits Cantors actuen en benefici de l'escola Meritxell

El concert tindrà lloc divendres a les 9 del vespre al Centre de Congressos d'Andorra la Vella.

Actualitzada 12/12/2017 a les 17:04

El cor dels Petits Cantors del Principat d'Andorra i Andbank ofereixen, per quart any consecutiu, un concert de Nadal en benefici de l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell (EENSM). La recaptació de l'espectacle s'entregarà al centre, per finançar les seves activitats. L'actuació tindrà lloc aquest divendres, a les nou del vespre al Centre de congressos d'Andorra la Vella. L'entrada, que val 15 euros, es pot comprar anticipadament a les oficines d'Andbank i al despatx dels Petits Cantors.



La directora del cor, Catherine Metayer, ha avançat aquest dimarts que el concert combinarà cant i ball, i que a més de clàssics com 'El noi de la mare' també s'interpretaran temes del musical 'Glee' i del grup vocal Pentatonix. Per acabar, tot el cor i els usuaris de l'EENSM interpretaran la nadala 'Fum, fum, fum'. El concert, que es titula 'No ho entenc', té un fil conductor: en Pau, un nen que ha perdut el seu avi, amb qui estava molt unit, i, a més, pren consciència dels mals de la humanitat. La seva amiga Meritxell és la llum, l'optimisme, l'alegria, i ajudarà el seu amic a tornar-se a animar. L'autora del text és Marta Deu, membre de la junta dels Petits Cantors, que ha precisat que els papers de Pau i Meritxell els interpretaran diversos cantors. Deu ha subratllat que els Petits Cantors també tenen com a objectiu la pedagogia, la convivència, molt més enllà de la música.



Metayer també ha destacat que aquest curs s'han incorporat 18 nens i nenes al cor, una xifra espectacular. En total, damunt de l'escenari actuaran una cinquantena d'infants i joves que, una vegada més, col·laboren en una causa solidària.