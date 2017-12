I la guitarra com a refugi

Traslladar-se a Andorra a penes entrar a l’adolescència va suposar un tràngol per a Marta García. I potser una sort per als que ara la sentin cantar: en aquells moments, durs, va trobar companyia en una guitarra i refugi escrivint cançons.

La Marta –que per al món de la música ha triat dir-se Marta Knight– va néixer a Martorell el 1998, on va viure fins que la família es va traslladar al Principat. Li va costar d’aconseguir, però per empassar millor aquells primers moments de desubicació els pares van acceptar comprar-li la primera guitarra. Era ja fan devota d’Oasis i, escoltant els germans Gallagher, es va dir que ella també volia fer música. Una guitarra espa­nyola amb la qual es va apuntar a les classes de l’Escola de música del comú escaldenc. Per adonar-se temps després que no era ben bé