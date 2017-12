Alcobé tanca al piano el segon cicle Cambra Romànica, que promet una tercera edició

Actualitzada 03/12/2017 a les 07:00

Redacció Andorra la Vella

Cloenda amb bona afluència de públic –era d’esperar: vessant musical a banda, era un esdeveniment social, i no sols per a Canillo– per al segon cicle Cambra Romànica. Jordi Alcobé va recuperar la faceta pianística de la seva joventut i va seure als teclats en el concert que ahir es va viure a l’església Sant Serni de Canillo. Música molt popular, de cinema i balades de cantautors tan emblemàtics com Elton John o Leonard Cohen.

El conseller canillenc Cerni Pol, com a impulsor del cicle (organitzat amb el departament de Cultura) es va mostrar satisfet amb el desenvolupament d’aquesta segona edició. “Estem molt contents, ha superat les expectatives”. En quantitat de públic, però sobretot en qualitat. I dels sis concerts en destaca el protagonitzat pel jove celista Jordi Albelda: van decidir fer-ne un enregistrament i es podria convertir en un disc. “Seria un orgull, començar a editar sota el segell Cambra Romànica.” De moment, però, és una idea encara verda.