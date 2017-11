Actualitzada 30/11/2017 a les 06:44

L’empresa La Biblioteca Impossible va presentar el primer volum de Cathalonia Aeterna, obra que segueix l’estela d’Andorra Aeterna. Volums de luxe que recullen facsímils dels documents cabdals per a la història d’ambdós països. Iniciativa empresarial de Miguel Huguet, està inspirada en el programa The Memory of the World, de la Unesco.