Actualitzada 29/09/2017 a les 07:19

L’exposició Moda, amb fotografies de Ricard Lobo, ha rebut 4.050 visitants durant els dos mesos que ha estat exposada al Museu del Tabac. Per procedències, els visitants de l’exposició han estat andorrans en un 12 per cent; espanyols, en un 38 per cent; francesos en un 41 per cent, a banda d’un 6 per cent d’alemanys i un 3 per cent d’altres orígens.